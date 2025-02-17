Из-за вражеских обстрелов обесточена часть Херсона - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждены электросети в Днепровском, Центральном и Корабельном районах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В Херсоне в результате вражеских обстрелов обесточены электросети. Об этом сообщает глава Херсонской Областной военной администрации (ОВА) Роман Мрочко, передает УНН.
Частично отсутствует электроснабжение в Днепровском и Центральном районах. Сложная ситуация в Корабельном районе
По слова главы ОВА, энергетики постепенно ликвидируют повреждения.
Напомним
В Харькове 17 февраля зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников типа "Шахед" на Салтовский район. Городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании. Есть повреждения жилого дома. У двух человек острая реакция на стресс.
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