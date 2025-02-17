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Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 89187 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 143563 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 140646 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 144698 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 140231 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 188405 просмотра

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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 175688 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за вражеских обстрелов обесточена часть Херсона - ОВА

Из-за вражеских обстрелов обесточена часть Херсона - ОВА

Киев  •  УНН

 • 4319 просмотра

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В результате вражеских обстрелов в Херсоне повреждены электросети в Днепровском, Центральном и Корабельном районах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Херсоне в результате вражеских обстрелов обесточены электросети. Об этом сообщает глава Херсонской Областной военной администрации (ОВА) Роман Мрочко, передает УНН.

Частично отсутствует электроснабжение в Днепровском и Центральном районах. Сложная ситуация в Корабельном районе

- говорится в заметке чиновника.

По слова главы ОВА, энергетики постепенно ликвидируют повреждения.

Напомним

В Харькове 17 февраля зафиксирован взрыв в результате атаки вражеских беспилотников типа "Шахед" на Салтовский район. Городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании. Есть повреждения жилого дома. У двух человек острая реакция на стресс.

Британия готова разместить войска в Украине для обеспечения безопасности17.02.25, 02:02 • 13676 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
khersonХерсон
kharkivХарьков

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