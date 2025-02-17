Через ворожі обстріли знеструмлена частина Херсона – ОВА

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі. Про це повідомляє очільник Херсонської Обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Мрочко, передає УНН.

Частково відсутнє електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Складна ситуація у Корабельному районі - йдеться у дописі чиновника.

За слова очільника ОВА, енергетики поступово ліквідовують пошкодження.

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