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15 березня, 19:03 • 119071 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 177900 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144220 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136189 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115929 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107203 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102686 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139300 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133607 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 127996 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Через ворожі обстріли знеструмлена частина Херсона – ОВА

Через ворожі обстріли знеструмлена частина Херсона – ОВА

Київ • УНН

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Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено електромережі у Дніпровському, Центральному та Корабельному районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі. Про це повідомляє очільник Херсонської Обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Мрочко, передає УНН.

Частково відсутнє електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Складна ситуація у Корабельному районі

- йдеться у дописі чиновника.

За слова очільника ОВА, енергетики поступово ліквідовують пошкодження.

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