Через ворожі обстріли знеструмлена частина Херсона – ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні пошкоджено електромережі у Дніпровському, Центральному та Корабельному районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені електромережі. Про це повідомляє очільник Херсонської Обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Мрочко, передає УНН.
Частково відсутнє електропостачання у Дніпровському та Центральному районах. Складна ситуація у Корабельному районі
За слова очільника ОВА, енергетики поступово ліквідовують пошкодження.
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