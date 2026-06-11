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Из-за удара дрона рф по дому в Черниговской области погиб полицейский

Киев • УНН

 • 2104 просмотра

В Городнянской громаде из-за попадания дрона погиб 34-летний полицейский. В Сновске ранена женщина, повреждены предприятие и магазин.

Из-за удара дрона рф по дому в Черниговской области погиб полицейский
фото иллюстративное

В Черниговской области из-за удара дрона рф по дому погиб полицейский, сообщил в четверг глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в соцсетях, пишет УНН.

Стало известно, что в ночь на 10 июня в результате попадания "герберы" по дому в селе Городнянской громады погиб 34-летний мужчина. Он был полицейским, работал в Сновске. В тот день был не на службе. Соболезнования семье

- написал Чаус.

По словам главы ОВА, вчера были вражеские удары по Семеновке и громаде. "Враг атаковал город FPV-дронами. Повреждены окна в многоэтажке, загорелась хозяйственная постройка, повреждены автомобили", - указал он.

"В Жадово Семеновской громады "молния" попала по коммунальной инфраструктуре. В Погорельцах - удар БпЛА по старостату", - сообщил Чаус.

По его словам, под ударом "гербер" врага был Сновск. "Два взрыва на территории частного предприятия. Пострадала 68-летняя женщина. Медики оказали ей необходимую помощь. Лечится амбулаторно. Позже - удар по магазину. Пожар на месте прилета потушили огнеборцы", - отметил глава ОВА.

В ГУНП и ГУ ГСЧС в области показали последствия атак рф.

Силы ПВО обезвредили 195 дронов во время ночной атаки РФ11.06.2026, 07:38 • 2812 просмотров

Юлия Шрамко

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