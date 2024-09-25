Из-за "шахеда" в Кировоградской области горел лес на площади 1,1 гектара

В Кировоградской области в результате падения "шахеда" произошел пожар на площади 1,1 гектара в Крыловском лесничестве. Об этом УНН пишет со ссылкой на Суспільне.

Детали

По информации "Лесов Украины", в Кировоградской области в результате падения "шахеда" произошел пожар в Крыловском лесничестве филиала "Чернолесское лесное хозяйство". Горело на площади 1,1 гектара.

Уточняется, что возгорание тушили с 01:15 ночи до 08:40 утра.

Напомним

В приграничных областях Украины зафиксированы умышленные поджоги лесов российскими диверсантами. Лесная охрана задержала нескольких подозреваемых с зажигательными смесями, они переданы полиции.

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