Из-за "шахеда" в Кировоградской области горел лес на площади 1,1 гектара
Киев • УНН
В Крыловском лесничестве Кировоградской области в результате падения "шахеда" произошел пожар на площади 1,1 га. Возгорание тушили с 01:15 до 08:40.
В Кировоградской области в результате падения "шахеда" произошел пожар на площади 1,1 гектара в Крыловском лесничестве. Об этом УНН пишет со ссылкой на Суспільне.
Детали
По информации "Лесов Украины", в Кировоградской области в результате падения "шахеда" произошел пожар в Крыловском лесничестве филиала "Чернолесское лесное хозяйство". Горело на площади 1,1 гектара.
Уточняется, что возгорание тушили с 01:15 ночи до 08:40 утра.
Напомним
В приграничных областях Украины зафиксированы умышленные поджоги лесов российскими диверсантами. Лесная охрана задержала нескольких подозреваемых с зажигательными смесями, они переданы полиции.
Масштабный лесной пожар локализован в Харьковской области - ГСЧС23 сентября 2024, 13:31 • 13819 просмотров