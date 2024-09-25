Через "шахед" у Кіровоградській області горів ліс на площі 1,1 гектара
Київ • УНН
У Крилівському лісництві Кіровоградської області внаслідок падіння "шахеда" сталася пожежа на площі 1,1 га. Займання гасили з 01:15 до 08:40.
У Кіровоградські області внаслідок падіння "шахеда" сталась пожежа на площі 1,1 гектара у Крилівському лісництві. Про це УНН пише з посиланням на Суспільне.
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За інформацією "Лісів України", у Кіровоградські області внаслідок падіння "шахеда" сталась пожежа у Крилівському лісництві філії "Чорноліське лісове господарство". Горіло на площі 1,1 гектара.
Уточнюється, що займання гасили з 01:15 ночі до 08:40 ранку.
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Масштабну лісову пожежу локалізовано на Харківщині - ДСНС23.09.24, 16:31 • 15802 перегляди