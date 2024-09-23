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У "Лісах України" заявляють, що однією з причин лісових пожеж стали підпали з боку російський диверсантів

У "Лісах України" заявляють, що однією з причин лісових пожеж стали підпали з боку російський диверсантів

Київ • УНН

 • 16910 перегляди

У прикордонних областях України зафіксовано навмисні підпали лісів російськими диверсантами. Лісова охорона затримала кількох підозрюваних із запалювальними сумішами, їх передано поліції.

В прикордонних регіонах Україні зафіксовані навмисні підпали лісів з боку російських диверсантів. Про це розповіла речниця ДП "Ліси України" Ксенія Григор’єва під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Григор’єви, лісові пожежі в прикордонних областях, зокрема Сумській, виникають, у тому числі, через навмисні підпали з боку диверсантів. Зафіксовані як навмисні підпали лісів окремими особами, там і скидання на ліси запалювальних сумішей.

Цими вихідними лісова охорона затримала декілька диверсантів. У них знайдені сірники, запалюючи суміші, гроші. Їх передано поліції, яка буде вести подальшу роботу з ними. Крім того, з боку країни-агресорки в прикордонних територіях скидають на ліс запалюючи суміші. І зараз відбуваються дуже активна робота стосовно гасіння

– розповіла Григор’єва.

Нагадаємо 

ДСНС повідомляє про 18 великих пожеж у 7 областях України, що охопили понад 1300 га. До гасіння залучено більше ніж 1300 вогнеборців та 300 одиниць техніки ДСНС. Зокрема, у Харківській області локалізовано велику лісову пожежу на площі 1581 га. За тиждень в регіоні виникло 561 пожежа в природних екосистемах, з них 15 лісових, загальною площею понад 2300 га.

Пожежі на Київщині, які виникли внаслідок нічної атаки БПЛА, ліквідовані – КОВА22.09.24, 09:55 • 21273 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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