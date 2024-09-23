В «Лесах Украины» заявляют, что одной из причин лесных пожаров стали поджоги со стороны российский диверсантов

В приграничных регионах Украины зафиксированы умышленные поджоги лесов со стороны российских диверсантов. Об этом рассказала пресс-секретарь ГП "Леса Украины" Ксения Григорьева во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Григорьевой, лесные пожары в приграничных областях, в частности Сумской, возникают, в том числе, из-за умышленных поджогов со стороны диверсантов. Зафиксированы как умышленные поджоги лесов отдельными лицами, там и сброс на леса зажигательных смесей.

В эти выходные лесная охрана задержала несколько диверсантов. У них найдены спички, зажигающие смеси, деньги. Они переданы полиции, которая будет вести дальнейшую работу с ними. Кроме того, со стороны страны-агрессора в приграничных территориях сбрасывают на лес зажигающие смеси. И сейчас происходят очень активная работа по тушению - рассказала Григорьева.

Напомним

ГСЧС сообщает о 18 крупных пожарах в 7 областях Украины, охвативших более 1300 га. К тушению привлечено более 1300 пожарных и 300 единиц техники ГСЧС. В частности, в Харьковской области локализован крупный лесной пожар на площади 1581 га. За неделю в регионе возник 561 пожар в природных экосистемах, из них 15 лесных, общей площадью более 2300 га.

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