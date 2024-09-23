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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В «Лесах Украины» заявляют, что одной из причин лесных пожаров стали поджоги со стороны российский диверсантов

В «Лесах Украины» заявляют, что одной из причин лесных пожаров стали поджоги со стороны российский диверсантов

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 14:53  •  10460 просмотра

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В приграничных областях Украины зафиксированы умышленные поджоги лесов российскими диверсантами. Лесная охрана задержала нескольких подозреваемых с зажигательными смесями, они переданы полиции.

В приграничных регионах Украины зафиксированы умышленные поджоги лесов со стороны российских диверсантов. Об этом рассказала пресс-секретарь ГП "Леса Украины" Ксения Григорьева во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Григорьевой, лесные пожары в приграничных областях, в частности Сумской, возникают, в том числе, из-за умышленных поджогов со стороны диверсантов. Зафиксированы как умышленные поджоги лесов отдельными лицами, там и сброс на леса зажигательных смесей.

В эти выходные лесная охрана задержала несколько диверсантов. У них найдены спички, зажигающие смеси, деньги. Они переданы полиции, которая будет вести дальнейшую работу с ними. Кроме того, со стороны страны-агрессора в приграничных территориях сбрасывают на лес зажигающие смеси. И сейчас происходят очень активная работа по тушению

- рассказала Григорьева.

Напомним 

ГСЧС сообщает о 18 крупных пожарах в 7 областях Украины, охвативших более 1300 га. К тушению привлечено более 1300 пожарных и 300 единиц техники ГСЧС. В частности, в Харьковской области локализован крупный лесной пожар на площади 1581 га. За неделю в регионе возник 561 пожар в природных экосистемах, из них 15 лесных, общей площадью более 2300 га.

Пожары на Киевщине, которые возникли в результате ночной атаки БПЛА, ликвидированы - КОВА22 сентября 2024, 06:55 • 20199 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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