В Україні триває 18 масштабних пожеж - ДСНС
Київ • УНН
ДСНС повідомляє про 18 великих пожеж у 7 областях України, що охопили понад 1300 га. До гасіння залучено більше ніж 1300 вогнеборців та 300 одиниць техніки ДСНС.
В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж на загальній площі понад 1300 га. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий, пише УНН.
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"В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж. Зокрема це пожежі в екосистемах – це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій, це торфʼяні пожежі, які дуже важко ліквідовуються, і це лісові пожежі, здебільшого це лісова підстилка. Все це горить на площі понад 1300 гектарів. Зафіксовані такі масштабні пожежі в семи областях України", – зазначив Хорунжий.
Зокрема, з його слів, пожежі ліквідують у Донецькій, Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
З боку ДСНС до ліквідації пожеж залучено понад 1300 вогнеборців та понад 300 одиниць техніки ДСНС.
Масштабну лісову пожежу локалізовано на Харківщині - ДСНС23.09.24, 16:31 • 15802 перегляди