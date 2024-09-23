В Украине продолжается 18 масштабных пожаров - ГСЧС

В Украине сейчас продолжается тушение 18 масштабных пожаров на общей площади более 1300 га. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий, пишет УНН.

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«В Украине сейчас продолжается тушение 18 масштабных пожаров. В частности это пожары в экосистемах - это и открытые территории, сухая трава, кустарники, сухостой, это торфяные пожары, которые очень трудно ликвидируются, и это лесные пожары, в основном это лесная подстилка. Все это горит на площади более 1300 гектаров. Зафиксированы такие масштабные пожары в семи областях Украины», - отметил Хорунжий.

В частности, по его словам, пожары ликвидируют в Донецкой, Киевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Со стороны ГСЧС к ликвидации пожаров привлечено более 1300 пожарных и более 300 единиц техники ГСЧС.

Масштабный лесной пожар локализован в Харьковской области - ГСЧС