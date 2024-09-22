Пожары на Киевщине, которые возникли в результате ночной атаки БПЛА, ликвидированы - КОВА

В результате ночной атаки на Киевскую область ударными беспилотниками в двух районах произошло возгорание травяного настила. Сейчас пожары ликвидированы. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация пишет УНН.

По словам, председателя КОВА Руслана Кравченко, ночью враг атаковал Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась почти 8 часов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

«Пострадавших нет. Попадания в объекты критической и жилой инфраструктуры отсутствуют. В двух районах области в результате падения обломков зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы. В одном частном доме повреждены двери, окна, солнечные батареи и забор. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки», - сообщил Руслан Кравченко.

Напомним,

Этой ночью силы ПВО в небе над Украиной сбили более 70-ти ударных беспилотников.