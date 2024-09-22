Сили ППО збили більше 70-ти безпілотників
Київ • УНН
Вночі Росія атакувала Україну 80 дронами "Shahed" та 2 ракетами Х-59/69. ППО збила 71 дрон, ще 6 втрачено через РЕБ. Протиповітряна оборона працювала в 10 областях.
Цієї ночі ворог випустив по Україні 80 БПЛА типу "Shahed" та дві керовані авіаційні ракети Х59/69. Більше 70-ти збито. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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Зазначається, що у ніч на 22 вересня 2024 року противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Луганської обл. та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська – рф.
"Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі
В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені, Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.
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