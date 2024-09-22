Украина отразила массированную атаку: сбито более 70 дронов «Shahed»
Киев • УНН
Ночью Россия атаковала Украину 80 дронами «Shahed» и 2 ракетами Х-59/69. ПВО сбила 71 дрон, еще 6 потеряно из-за РЭБ. Противовоздушная оборона работала в 10 областях.
Этой ночью враг выпустил по Украине 80 БПЛА типа "Shahed" и две управляемые авиационные ракеты Х59/69. Более 70-ти сбито. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь на 22 сентября 2024 года противник нанес удар двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Луганской обл. и выпустил по Украине 80 ударных БпЛА типа "Shahed" из Ейска и Курска - рф.
"Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые
В результате противовоздушного боя сбит 71 ударный БпЛА, еще шесть беспилотников, в результате противодействия РЭБ, локально потеряны, Противовоздушная оборона работала в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Киевской, Сумской, Полтавской, Херсонской и Николаевской областях", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
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