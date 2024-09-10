Агрессор продолжает обстреливать Николаевскую область, из-за чего за минувшие сутки в области были повреждены авто. К счастью, обошлось без жертв. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, 9 сентября на Николаевщине зафиксировано несколько атак. В 09:35 враг направил дроны типа FPV на город Очаков, а в 10:25 провел артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины, в результате чего был поврежден автомобиль, пострадавших нет.

Позже в тот же день, в 16:05 оккупанты снова атаковали дронами типа FPV, а в 20:00 совершили артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших не было.

Сегодня в 06:02 Куцурубская громада снова подверглась артиллерийскому обстрелу, последствия уточняются.

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