Миколаївщина під обстрілами: пошкоджено авто, жертв немає
Київ • УНН
Окупанти продовжують атакувати Миколаївську область. За минулу добу зафіксовано кілька обстрілів та атак дронами, внаслідок яких пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.
Агресор продовжує обстрілювати Миколаївщину, через що за минулу добу в області було пошкоджено авто. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім , передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, 9 вересня на Миколаївщині зафіксовано кілька атак. О 09:35 ворог спрямував дрони типу FPV на місто Очаків, а о 10:25 провів артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади, внаслідок чого був пошкоджений автомобіль, постраждалих немає.
Пізніше того ж дня, о 16:05 окупанти знову атакували дронами типу FPV, а о 20:00 здійснили артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Постраждалих не було.
Сьогодні о 06:02 Куцурубська громада знову зазнала артилерійського обстрілу, наслідки уточнюються.
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