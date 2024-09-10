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Миколаївщина під обстрілами: пошкоджено авто, жертв немає

Миколаївщина під обстрілами: пошкоджено авто, жертв немає

Київ • УНН

 • 30633 перегляди

Окупанти продовжують атакувати Миколаївську область. За минулу добу зафіксовано кілька обстрілів та атак дронами, внаслідок яких пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Агресор продовжує обстрілювати Миколаївщину, через що за минулу добу в області було пошкоджено авто. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім , передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, 9 вересня на Миколаївщині зафіксовано кілька атак. О 09:35 ворог спрямував дрони типу FPV на місто Очаків, а о 10:25 провів артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади, внаслідок чого був пошкоджений автомобіль, постраждалих немає.

Пізніше того ж дня, о 16:05 окупанти знову атакували дронами типу FPV, а о 20:00 здійснили артилерійські обстріли по Куцурубській громаді. Постраждалих не було.

Сьогодні о 06:02 Куцурубська громада знову зазнала артилерійського обстрілу, наслідки уточнюються.

Удар рф по готелю в Миколаївці: з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків08.09.24, 16:14 • 26092 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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