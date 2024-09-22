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Пожежі на Київщині, які виникли внаслідок нічної атаки БПЛА, ліквідовані – КОВА

Пожежі на Київщині, які виникли внаслідок нічної атаки БПЛА, ліквідовані – КОВА

Київ • УНН

 • 21273 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронів на Київську область сталося загоряння трави у двох районах. Пожежі ліквідовано, постраждалих немає, пошкоджено один приватний будинок.

Внаслідок нічної атаки на Київську область ударними безпілотниками у двох районах сталося загоряння трав’яного настилу. Наразі, пожежі ліквідовані. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація пише УНН.

За словами, голови КОВА Руслана Кравченка, вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже 8 годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні. В двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загорання трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані. В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки", - повідомив Руслан Кравченко.

Нагадаємо

Цієї ночі сили ППО в небі над Україною збили більше 70-ти ударних безпілотників.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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