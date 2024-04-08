Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение

В Киеве произошло повреждение трубопровода в Печерском районе, поэтому из-за проведения ремонтных работ специалисты ограничили водоснабжение в несколько домов. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение трубопровода, которое произошло на углу переулков Ипподромного (бывшая ул. Григория Царика) и Крестного в Печерском районе.

Сейчас готовится выполнение ремонтных работ, в частности разрытия на проезжей части дороги и тротуара.

Временно ограничено водоснабжение по адресам:

- переулок Ипподромный (бывшая ул. Григория Царика), 3, 5;

- ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 18/29;

- переулок Крестовый, 8/9.

Для обеспечения потребностей потребителей на ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 18/29 находится автоцистерна с питьевой водой - добавляют в КГГА.

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