На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль

С 4 апреля на станции метро "Крещатик" Киевского метрополитена заработает еще один вестибюль. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

4 апреля в 17:00 возобновит работу еще один вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Архитектора Городецкого, - говорится в сообщении.

Детали

Вестибюль будет работать для перевозок пассажиров с 05:40 до 22:35.

Там напомнили, что выход к ул. Крещатик работает с 05:40 до 22:35, в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни - с 05:37 до 22:33.

В КГГА также отметили, что в случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли.

Напомним

Станция столичного метро "Днепр", которая была закрыта с начала полномасштабного вторжения рф, возобновила нормальную работу с 8 марта, но будет закрыта во время воздушной тревоги, поскольку это наземная станция.

