У Києві станція метро "Дніпро" відновлює роботу після закриття з початку вторгнення рф
Київ • УНН
Станція метро "Дніпро", яка була закрита з початку повномасштабного російського вторгнення, відновить нормальну роботу з 05:41 до 22:36 з 8 березня, але буде закрита під час повітряної тривоги, оскільки це наземна станція.
Станція столичного метро "Дніпро", яка була закрита з початку повномасштабного вторгнення рф, відновить нормальну роботу з 8 березня, але буде закрита під час повітряної тривоги, оскільки це наземна станція, повідомили у четвер у КМДА, пише УНН.
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"Із 8 березня станція метро "Дніпро" відновить роботу у звичайному режимі. Графік роботи станції з 05:41 до 22:36", - повідомили у КМДА у соцмережах.
У КМДА звернули увагу, що станція метро "Дніпро" – наземна, "тому під час повітряної тривоги буде зачинена для перевезень пасажирів із міркувань безпеки".
Доповнення
Станція "Дніпро" не працювала для перевезень пасажирів із початку повномасштабного вторгнення.