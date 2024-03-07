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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 10:58  •  12583 просмотра

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Станция метро "Днепр", которая была закрыта с начала полномасштабного российского вторжения, возобновит нормальную работу с 05:41 до 22:36 с 8 марта, но будет закрыта во время воздушной тревоги, поскольку это наземная станция.

Станция столичного метро "Днепр", которая была закрыта с начала полномасштабного вторжения рф, возобновит нормальную работу с 8 марта, но будет закрыта во время воздушной тревоги, поскольку это наземная станция, сообщили в четверг в КГГА, пишет УНН.

Детали

"С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме. График работы станции с 05:41 до 22:36", - сообщили в КГГА в соцсетях.

В КГГА обратили внимание, что станция метро "Днепр" - наземная, "поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности".

Дополнение

Станция "Днепр" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
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