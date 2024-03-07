В Киеве станция метро "Днепр" возобновляет работу после закрытия с начала вторжения рф
Киев • УНН
Станция метро "Днепр", которая была закрыта с начала полномасштабного российского вторжения, возобновит нормальную работу с 05:41 до 22:36 с 8 марта, но будет закрыта во время воздушной тревоги, поскольку это наземная станция.
Станция столичного метро "Днепр", которая была закрыта с начала полномасштабного вторжения рф, возобновит нормальную работу с 8 марта, но будет закрыта во время воздушной тревоги, поскольку это наземная станция, сообщили в четверг в КГГА, пишет УНН.
Детали
"С 8 марта станция метро "Днепр" возобновит работу в обычном режиме. График работы станции с 05:41 до 22:36", - сообщили в КГГА в соцсетях.
В КГГА обратили внимание, что станция метро "Днепр" - наземная, "поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности".
Дополнение
Станция "Днепр" не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения.
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