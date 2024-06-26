Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило ряд существенных нарушений в отчетах политической партии "Голос" об имуществе, доходах и обязательствах финансового характера за III - IV кварталы 2020 года. Об этом говорится в заявлении агентства, передает УНН.

Детали

В отчетах партии ("Голос") выявлено недостоверных сведений на более 4,725 млн грн - заявили в НАПК.

В частности, по результатам анализа отчета за третий квартал НАПК установило, что политическая партия "Голос" оформила договоры о предоставлении услуг с ООО "Мейнтис" на 1 млн грн.

Среди таких услуг - устные консультации и разъяснения по вопросам практических аспектов применения Избирательного кодекса Украины для представителей партии; устные юридические консультации по вопросам избирательного процесса для членов участковых избирательных комиссий на местных выборах; проверка правильности заполнений документов для наблюдателей на очередных местных выборах 25 октября 2020 года и тому подобное.

Впрочем, указанное общество не предоставляло партии этих услуг. Это подтверждают, в частности материалы, полученные от органов государственной власти (Государственного бюро расследований, Государственной налоговой службы Украины), информационных баз данных, а затем информация является недостоверной.

Кроме того, как выяснили в НАПК, с двумя физическими лицами-предпринимателями политическая партия заключила договоры на 274 тыс. грн, которые содержат недостоверные сведения. В частности, содержат информацию о номерах законопроектов, которые на момент заключения договоров еще не были зарегистрированы в Парламенте.

В агентстве добавляют, что в отчете за четвертый квартал 2020 года обнаружено, что политическая партия "Голос" снова оформила договоры с ООО "Мейнтис" на сумму 1 млн грн.

Также Киевская городская территориальная организация оформила договор для предоставления услуг на сумму более 2 млн 452 тыс. 500 грн. При этом также выявлено, что указанное общество не предоставляло партии услуг. Поэтому в отчете указаны недостоверные сведения на общую сумму более 3 млн 452 тыс. 500 грн.

Кроме того, в отчете установлены другие нарушения и недостатки, которые не связаны с недостоверностью сведений.

То есть за два квартала 2020 года политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это является основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии. НАПК направило в Государственное бюро расследований соответствующие материалы - подытожили в НАПК.

То есть за два квартала 2020 года политическая партия "Голос" внесла в отчет недостоверные сведения на общую сумму 4 млн 726 тыс. 500 грн. Это является основанием для прекращения государственного финансирования уставной деятельности партии.

НАПК направило в Государственное бюро расследований соответствующие материалы.

Напомним

В январе 2024 года в НАПК заявили, что государственное финансирование партии "Голос" было восстановлено НАПК после устранения выявленных нарушений.