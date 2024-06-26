Через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн: НАЗК припиняє фінансування політичній партії "Голос"
Київ • УНН
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірну інформацію на загальну суму понад 4,725 млн грн у звітах політичної партії "Голос" за третій та четвертий квартали 2020 року, що є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року. Про це йдеться в заяві агентства, передає УНН.
Деталі
У звітах партії ( "Голос") виявлено недостовірних відомостей на понад 4,725 млн грн
Зокрема, за результатами аналізу звіту за третій квартал НАЗК встановило, що політична партія "Голос" оформила договори про надання послуг з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн.
Серед таких послуг — усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії; усні юридичні консультації з питань виборчого процесу для членів дільничих виборчих комісій на місцевих виборах; перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо.
А втім, зазначене товариство не надавало партії цих послуг. Це підтверджують, зокрема матеріали, отримані від органів державної влади (Державного бюро розслідувань, Державної податкової служби України), інформаційних баз даних, а відтак інформація є недостовірною.
Окрім того, як з'ясували в НАЗК, з двома фізичними особами-підприємцями політична партія уклала договори на 274 тис. грн, які містять недостовірні відомості. Зокрема, містять інформацію про номери законопроектів, які на момент укладання договорів ще не були зареєстровані в Парламенті.
В агентстві додають, що у звіті за за четвертий квартал 2020 року виявлено, що політична партія "Голос" знову оформила договори з ТОВ "Мейнтіс" на суму 1 млн грн.
Також Київська міська територіальна організація оформила договір для надання послуг на суму понад 2 млн 452 тис. 500 грн. При цьому також виявлено, що зазначене товариство не надавало партії послуг. Тож у звіті вказано недостовірні відомості на загальну суму понад 3 млн 452 тис. 500 грн.
Крім того, у звіті встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із. недостовірністю відомостей.
Тобто за два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії. НАЗК направило до Державного бюро розслідувань відповідні матеріали
Тобто за два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.
НАЗК направило до Державного бюро розслідувань відповідні матеріали.
Нагадаємо
У січні 2024 року в НАЗК заявили, що державне фінансування партії "Голос" було відновлено НАЗК після усунення виявлення порушень.