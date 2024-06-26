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Через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн: НАЗК припиняє фінансування політичній партії "Голос"

Київ • УНН

 • 20146 перегляди

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірну інформацію на загальну суму понад 4,725 млн грн у звітах політичної партії "Голос" за третій та четвертий квартали 2020 року, що є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

Через недостовірні відомості у звітах на майже 5 млн грн: НАЗК припиняє фінансування політичній партії "Голос"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру за III – IV квартали 2020 року. Про це йдеться в заяві агентства, передає УНН.

Деталі 

 У звітах партії ( "Голос") виявлено недостовірних відомостей на понад 4,725 млн грн 

- заявили в НАЗК.

Зокрема, за результатами аналізу звіту за третій квартал  НАЗК встановило, що політична партія "Голос" оформила договори про надання послуг з ТОВ  "Мейнтіс" на 1 млн грн.

Серед таких послуг — усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії; усні юридичні консультації з питань виборчого процесу для членів дільничих виборчих комісій на місцевих виборах; перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо.

А втім, зазначене товариство не надавало партії цих послуг. Це підтверджують, зокрема  матеріали, отримані від органів державної влади (Державного бюро розслідувань, Державної податкової служби України), інформаційних баз даних, а відтак інформація є недостовірною.   

Окрім того, як з'ясували в НАЗК, з двома фізичними особами-підприємцями політична партія уклала  договори на 274 тис. грн, які містять недостовірні відомості. Зокрема, містять інформацію про номери законопроектів, які на момент укладання договорів ще не були зареєстровані в Парламенті.

В агентстві додають, що у звіті за за четвертий квартал 2020 року виявлено, що політична партія "Голос" знову  оформила договори з ТОВ  "Мейнтіс" на суму 1 млн грн.

Також Київська міська територіальна організація оформила договір для надання послуг  на суму понад 2 млн 452 тис. 500 грн.  При цьому також виявлено, що зазначене товариство не надавало партії послуг. Тож у звіті вказано недостовірні відомості на загальну суму понад 3 млн 452 тис. 500 грн.  

Крім того, у звіті встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із. недостовірністю відомостей.

Тобто за два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.  НАЗК направило до Державного бюро розслідувань відповідні матеріали

- підсумували в НАЗК.

Тобто за два квартали 2020 року політична партія  "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн. Це є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності  партії. 

НАЗК направило до Державного бюро розслідувань відповідні матеріали. 

Нагадаємо 

У січні 2024 року в НАЗК заявили, що державне фінансування партії "Голос" було відновлено НАЗК після усунення виявлення порушень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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