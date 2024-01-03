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Актуальне
НАЗК виявило порушення у звітуванні деяких партій та відновило державне фінансування партії "Голос"

НАЗК виявило порушення у звітуванні деяких партій та відновило державне фінансування партії "Голос"

Київ • УНН

 • 28073 перегляди

Державне фінансування партії "Голос" було відновлено НАЗК після усунення виявлення порушень. Наразі чотири парламентські партії отримують державне фінансування.

4 парламентські партії фінансуються за рахунок держави, у тому числі відновлено державне фінансування партії "Голос". Як пише УНН, про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами перших перевірок партійних фінансових звітів.

Деталі

Як повідомляють в НАЗК, після усунення порушень, було відновлено фінансування партії "Голос". Нагадаємо, фінансування партії було призупинено через непідтверджену звітами закупку соцдосліджень і послуг медіамоніторингу на 1,1 млн грн.

НАЗК встановило, що партія усунула причини, що зумовили зупинення фінансування

- зазначили в НАЗК.

Агенція уточнює, що наразі чотири парламентські партії отримують держфінансування. При цьому у разі невикористання коштів за попередній рік, вони зобов'язані повернути залишки до державного бюджету. Згідно цієї норми, партія "Слуга народу" повернула 48,9 млн грн невикористаних у 2022 році коштів.

Додатково

НАЗК виявило порушення у звітуванні двох непарламентських політичних партій.

У звіті партії "Народ" за 4 квартал 2020 року не відображено відомості про фінансові зобов'язання на майже 30 тис. грн. А у звіті "Патріотичної партії України" за 4 квартал 2021 року відсутня інформація про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру від 14 місцевих партійних організацій.

Нагадаємо

В серпні Верховна Рада повернула обов'язкове звітування партій, скасувавши відстрочку для політичних партій у поданні щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, надану у 2020 році в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

У вересні президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений законопроект про відновлення звітування політичних партій. 26 грудня закон вступив у силу. Парламентські партії мають подати фінансові звіти за 2020-2022 роки до 26 березня 2024 року.

Павло Башинський

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