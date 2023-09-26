Зеленський схвалив відновлення звітування партій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений законопроект про відновлення звітування політичних партій (№9419-1), повідомляється на сайті парламенту, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, 26 вересня закон повернуто з підписом від Президента України.
Документ, як вказав нардеп Ярослав Железняк у Telegram, передбачає:
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- протягом 90 днів із дня набуття законом чинності щоб партії подали до НАЗК звіти за періоди дії карантинних обмежень та воєнного стану
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- для партій, що не мають державного фінансування, строк складає 120 днів
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- для перевірки НАЗК відводиться 60 днів, ще на 60 днів відтерміновується вступ у дію відповідних положень. Тобто на подання перших звітів можна очікувати до п’яти місяців
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- пропонується вже з наступних парламентських виборів зменшити поріг для отримання права на державне фінансування з 5% голосів до 3%.
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"Відновлення партійного звітування про фінанси – одна з вимог громадського сектору та G7", - зауважив нардеп.
Нагадаємо
Верховна Рада повернула обовʼязкове звітування партій 23 серпня.