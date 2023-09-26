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Зеленский одобрил возобновление отчетности партий

Зеленский одобрил возобновление отчетности партий

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый законопроект о возобновлении отчетности политических партий (№9419-1), сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, 26 сентября закон возвращен с подписью от Президента Украины.

Документ, как указал нардеп Ярослав Железняк в Telegram, предусматривает:

  • в течение 90 дней со дня вступления закона в силу чтобы партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения
  • для партий, не имеющих государственного финансирования, срок составляет 120 дней
  • для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. То есть на представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев
  • предлагается уже со следующих парламентских выборов уменьшить порог для получения права на государственное финансирование с 5% голосов до 3%.

"Восстановление партийной отчетности о финансах – одно из требований общественного сектора и G7", - отметил нардеп.

Напомним

Верховная Рада вернула обязательную отчетность партий 23 августа.

Украинские Национальные Новости

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