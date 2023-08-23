Рада повернула обовʼязкове звітування партій - нардеп

Цитата

“Парламент повернув звітування партій”, — написав Желєзняк у Telegram.

За його словами, “за” проголосувало 309 народних депутатів.

Деталі

У пояснювальній записці до документа наголошується, що ще 2 квітня 2020 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”, яким було запроваджено відстрочку для політичних партій у поданні щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Як наслідок, політичні партії фактично припинили подавати фінансові звіти, а контролюючий орган позбавлений можливості здійснювати контроль як за приватним фінансуванням партій, так і за цільовим витрачанням коштів державного фінансування.

Нагадаємо

Рада проголовувала у першому читанні за повернення обовʼязкового звітування партій 9 серпня.