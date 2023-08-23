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Рада повернула обовʼязкове звітування партій - нардеп

Рада повернула обовʼязкове звітування партій - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні прийняла у другому читанні і в цілому проєкт «Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій». Про це повідомляє УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Цитата

“Парламент повернув звітування партій”, — написав Желєзняк у Telegram.

За його словами, “за” проголосувало 309 народних депутатів.

Деталі

У пояснювальній записці до документа наголошується, що ще 2 квітня 2020 року набув чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”, яким було запроваджено відстрочку для політичних партій у поданні щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Як наслідок, політичні партії фактично припинили подавати фінансові звіти, а контролюючий орган позбавлений можливості здійснювати контроль як за приватним фінансуванням партій, так і за цільовим витрачанням коштів державного фінансування.

Нагадаємо

Рада проголовувала у першому читанні за повернення обовʼязкового звітування партій 9 серпня.

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