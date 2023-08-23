Рада вернула обязательную отчетность партий - нардеп

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении и в целом проект «Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, совершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий». Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Цитата

““Парламент вернул отчетность партий”, — написал Железняк в Telegram.

По его словам, “за” проголосовало 309 народных депутатов.

Детали

В пояснительной записке к документу отмечается, что еще 2 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)”, которым была введена отсрочка для политических партий в представлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Как следствие, политические партии фактически прекратили подавать финансовые отчеты, а контролирующий орган лишен возможности осуществлять контроль как за частным финансированием партий, так и за целевым расходованием средств государственного финансирования.

Напомним

Рада проголосовала в первом чтении за возвращение обязательной отчетности партий 9 августа.

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