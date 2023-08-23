Рада вернула обязательную отчетность партий - нардеп

Цитата

““Парламент вернул отчетность партий”, — написал Железняк в Telegram.

По его словам, “за” проголосовало 309 народных депутатов.

Детали

В пояснительной записке к документу отмечается, что еще 2 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)”, которым была введена отсрочка для политических партий в представлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Как следствие, политические партии фактически прекратили подавать финансовые отчеты, а контролирующий орган лишен возможности осуществлять контроль как за частным финансированием партий, так и за целевым расходованием средств государственного финансирования.

Напомним

Рада проголосовала в первом чтении за возвращение обязательной отчетности партий 9 августа.