Рада вернула обязательную отчетность партий - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании приняла во втором чтении и в целом проект «Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, совершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий». Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Цитата
““Парламент вернул отчетность партий”, — написал Железняк в Telegram.
По его словам, “за” проголосовало 309 народных депутатов.
Детали
В пояснительной записке к документу отмечается, что еще 2 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)”, которым была введена отсрочка для политических партий в представлении ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
Как следствие, политические партии фактически прекратили подавать финансовые отчеты, а контролирующий орган лишен возможности осуществлять контроль как за частным финансированием партий, так и за целевым расходованием средств государственного финансирования.
Напомним
Рада проголосовала в первом чтении за возвращение обязательной отчетности партий 9 августа.