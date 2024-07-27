В Северной Калифорнии бушуют многочисленные лесные пожары. На фоне высоких температур и ветра, губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в трех округах, также издан приказ об эвакуации. Пишет УНН со ссылкой на Агентство Франс Пресс.

Детали

В Северной Калифорнии тысячам домов угрожает огонь. Сейчас пожарные борются с лесным пожаром, который считается одним из крупнейших, зафиксированных в Калифорнии. Они сравнили это с пожаром 2018 года в Парадайзе, который уничтожил 11 000 домов.

По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной охраны, для борьбы с огнем привлечено более 1150 военнослужащих, а более 3500 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в трех округах - Пламас, Батт и Техама.

Соответственно Сотни домов и других зданий также были разрушены, хотя погибших нет.

Мы используем все доступные инструменты, чтобы защитить жизнь и имущество, поскольку наши пожарные и экстренные группы работают круглосуточно, чтобы бороться с этими сложными пожарами - говорится в заявлении Ньюсома.

Напомним,

За минувшие сутки в Украине возникло около 200 пожаров на площади 120 га. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине, Харьковщине и Запорожье. ГСЧС призывает быть осторожными с огнем.