Из-за дефицита электричества лимиты потребления сегодня будут действовать в течение суток, импорт ожидается из 4 стран - Укрэнерго

В энергосистеме дефицит в течение суток, ограничения бытовых и промышленных потребителей применяются на всей территории Украины. Импорт электричества ожидается из 4 стран. Об этом сообщили 7 июня в Укрэнерго, передает УНН.

Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей - говорится в сообщении Укрэнерго.

Как указали в Укрэнерго, главная причина применения мер ограничения-последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, сколько до начала этих атак. Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы.

Вчера, 6 июня , по запросу оператора энергосистемы Польши, Украина с 11:00 до 16:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

Импорт и экспорт

Импорт в течение суток предполагается из Румынии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 26 947 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 395 МВт.

Экспорт не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за погодных условий на утро остаются обесточенными 13 населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях.

По другим причинам без энергопитания – 454 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Напомним

Вчера, 6 июня, с 19:21 до 22:13, в связи с несоблюдением лимитов потребления были применены аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Харьковской областях и г. Киев.