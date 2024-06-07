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Через дефіцит електрики ліміти споживання сьогодні діятимуть протягом доби, імпорт очікується із 4 країн - Укренерго

Через дефіцит електрики ліміти споживання сьогодні діятимуть протягом доби, імпорт очікується із 4 країн - Укренерго

Київ • УНН

 • 18325 перегляди

Через удари противника по електростанціях сьогодні на всій території України діють обмеження на споживання електроенергії, а для подолання дефіциту очікується імпорт з Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови.

В енергосистемі дефіцит протягом доби, обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються на всій території України.  Імпорт електрики очікується із 4 країн. Про це повідомили 7 червня в Укренерго, передає УНН.

Сьогодні ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів

- йдеться у повідомленні Укренерго.

Як вказали в Укренерго, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Вчора, 6 червня , на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 16:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Імпорт та експорт

Імпорт протягом доби передбачається з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 26 947 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 395 МВт.

Експорт не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 13 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення – 454 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Нагадаємо

Вчора, 6 червня, з 19:21 до 22:13, у зв’язку з недотриманням лімітів споживання були застосовані аварійні відключення для побутових та промислових споживачів у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Рівненській, Харківській областях та м. Київ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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