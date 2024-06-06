У 12 областях та Києві запроваджені аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
Через перевищення лімітів споживання "Укренерго" ввело аварійні відключення електроенергії для побутових і промислових споживачів в 12 регіонах України, включаючи Київ, і попередило про можливі перебої в роботі об'єктів критично важливої інфраструктури.
В Укренерго заявили, що аварійні відключення запроваджені в 12 областях та Києві, передає УНН.
"У зв'язку з перевищення лімітів споживання Укренерго вимушене застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів в таких областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Київ та Київська область, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Харківська", - повідомили в Укренерго.
У компанії також додали, що можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфрастурктури.
Нагадаємо
Раніше УНН повдіомляв про запровадження аварійних відключень в Одеській та Львівській областях.