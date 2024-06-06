В Одеській області ввели аварійні відключення світла
Київ • УНН
В Одеській області за розпорядженням "Укренерго" були введені аварійні відключення електроенергії через перевищення встановлених на добу лімітів споживання електроенергії.
В Одеській області за розпорядженням НЕК Укренерго введені екстрені відключення світла. Про це заявили у міській раді Одеси, передає УНН.
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В Одеській області за розпорядженням НЕК Укренерго введені екстрені відключення світла. Ми вимушені застосовувати їх без попередження через перевищення доведених на сьогодні лімітів
У міськраді підкреслюють, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.
Кабмін затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль24.05.24, 15:29 • 14011 переглядiв
Містян просять використовувати електроенергію розумно, аби мінімізувати кількість відключень.
Нагадаємо
Завтра, 7 червня, через прогнозований дефіцит електроенергії протягом доби по всій країні діятимуть ліміти на споживання. У разі їх перевищення будуть застосовуватися графіки аварійних відключень.