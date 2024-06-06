В Одесской области ввели аварийные отключения света

В Одесской области по распоряжению НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения света. Об этом заявили в городском совете Одессы, передает УНН.

Детали

В Одесской области по распоряжению НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения света. мы вынуждены применять их без предупреждения из-за превышения доказанных на сегодня лимитов - - говорится в сообщении.

В горсовете подчеркивают, что во время экстренных отключений, графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, - не действуют.

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Горожан просят использовать электроэнергию разумно, чтобы минимизировать количество отключений.

Напомним

Завтра, 7 июня, из-за прогнозируемый дефицит электроэнергии в течение суток по всей Украине будут действовать лимиты на потребление. В случае их превышения будут применяться графики аварийных отключений.