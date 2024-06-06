В Одесской области ввели аварийные отключения света

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  44314 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  101684 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  97207 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

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В Одесской области ввели аварийные отключения света

В Одесской области по распоряжению "Укрэнерго" были введены аварийные отключения электроэнергии из-за превышения установленных в сутки лимитов потребления электроэнергии.

Общество •   •  7857 просмотра
В Одесской области ввели аварийные отключения света

Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) перестал работать вечером 6 июня, но ведомство работает над устранением проблемы и восстановлением доступа к сайту после технического обслуживания программного обеспечения.

политика •   •  7348 просмотра
Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Президент Украины Зеленский получил теплый прием и благодарность от ветерана "Нормандии" во время празднования 80-й годовщины высадки союзников за защиту Европы от российской агрессии.

политика •   •  8310 просмотра
Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"

В 2023 году в соответствии с системой квот оккупационного режима российские экспортеры экспортировали из захваченной Херсонской области Украины не менее 34 000 тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро.

Война •   •  9002 просмотра
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"

Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO

Прогнозируемое потребление Киева на завтра-1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно вычесть ограничения. То есть для населения и бизнеса останется где-то 50% от привычного потребления.

Экономика •   •  9146 просмотра
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO

Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Президент Владимир Зеленский поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с их избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

политика •   •  10140 просмотра
Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Народный депутат Анатолий Бурмич заявил, что в ближайшее время Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики заслушает отчет о работе Национального антикоррупционного бюро Украины.

политика •   •  40958 просмотра
Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку

Подменный поезд №1021 уже прибыл в Кошице с пассажирами в направлении Чопа - далее в Закарпатье договорено со словацкими коллегами: они оперативно будут транспортировать наших пассажиров резервными автобусами.

Общество •   •  10251 просмотра
Столкновение поездов в Чехии: всем пассажирам "застрявших" из-за аварии рейсов обеспечили стыковку

В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС

Сайты голландских политических партий подверглись DDoS-атакам со стороны пророссийской хакерской группировки HackNeT в первый день выборов в ЕС.

Новости Мира •   •  8945 просмотра
В Нидерландах сайты политических сил подверглись кибератаке со стороны рф-хакеров после начала выборов в ЕС

Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий забронировать 100% сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям от мобилизации в связи с их важной ролью в спасательных операциях и расчистке завалов после российских атак.

Война •   •  12112 просмотра
Раде предлагают предоставить бронь от мобилизации 100% сотрудников ГСЧС