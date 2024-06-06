В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго

В Укрэнерго заявили, что аварийные отключения введены в 12 областях и Киеве, передает УНН.

"В связи с превышение лимитов потребления Укрэнерго вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ровенская, Харьковская", - сообщили в Укрэнерго.

В компании также добавили, что возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Напомним

Ранее УНН сообщал о введении аварийных отключений в Одесской и Львовской областях.