Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго
Во Львове и области ввели аварийные отключения
Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои
российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"
В Одесской области ввели аварийные отключения света
Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя
Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO
Популярные
НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг
В Киеве гражданский ударил работника ТЦК: нападавшим оказался бывший военный, сбежавший из части
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Публикации
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет
В 12 областях и Киеве введены аварийные отключения - Укрэнерго
Из-за превышения лимитов потребления "Укрэнерго" ввело аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в 12 регионах Украины, включая Киев, и предупредило о возможных перебоях в работе объектов критически важной инфраструктуры.
Во Львове и области ввели аварийные отключения
Из-за превышения лимита мощности во Львове и области были введены аварийные отключения электроэнергии.
Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои
Сообщается, что общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 69. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону.
российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ
Российские власти планируют продолжить выявление и арест имущества граждан Украины в оккупированном Крыму. Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства.
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"
Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.
В Одесской области ввели аварийные отключения света
В Одесской области по распоряжению "Укрэнерго" были введены аварийные отключения электроэнергии из-за превышения установленных в сутки лимитов потребления электроэнергии.
Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя
Веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) перестал работать вечером 6 июня, но ведомство работает над устранением проблемы и восстановлением доступа к сайту после технического обслуживания программного обеспечения.
Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому
Президент Украины Зеленский получил теплый прием и благодарность от ветерана "Нормандии" во время празднования 80-й годовщины высадки союзников за защиту Европы от российской агрессии.
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"
В 2023 году в соответствии с системой квот оккупационного режима российские экспортеры экспортировали из захваченной Херсонской области Украины не менее 34 000 тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро.
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO
Прогнозируемое потребление Киева на завтра-1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно вычесть ограничения. То есть для населения и бизнеса останется где-то 50% от привычного потребления.