У Львові та області запровадили аварійні відключення
Київ • УНН
Через перевищення ліміту потужності у Львові та області були введені аварійні відключення електроенергії.
У Львові та області ввели аварійні відключення світла через перевищення ліміту. про це заявили у Львівобленерго, передає УНН.
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Через перевищення ліміту потужності у Львові та області введені аварійні відключення, відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго"
В компанії закликали місцевих ощадливо користуватись електроенергією, аби запобігти новим відключенням.
В Одеській області ввели аварійні відключення світла 06.06.24, 20:05 • 23737 переглядiв
Нагадаємо
Завтра, 7 червня, через прогнозований дефіцит електроенергії протягом доби по всій країні діятимуть ліміти на споживання. У разі їх перевищення будуть застосовуватися графіки аварійних відключень.