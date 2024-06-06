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У Львові та області запровадили аварійні відключення

Київ • УНН

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Через перевищення ліміту потужності у Львові та області були введені аварійні відключення електроенергії.

У Львові та області ввели аварійні відключення світла через перевищення ліміту. про це заявили у Львівобленерго, передає УНН.

Деталі

Через перевищення ліміту потужності у Львові та області введені аварійні відключення, відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго"

- йдеться в заяві обленерго. 

В компанії закликали місцевих ощадливо користуватись електроенергією, аби запобігти новим відключенням. 

В Одеській області ввели аварійні відключення світла 06.06.24, 20:05 • 23737 переглядiв

Нагадаємо

Завтра, 7 червня, через прогнозований дефіцит електроенергії протягом доби по всій країні діятимуть ліміти на споживання. У разі їх перевищення будуть застосовуватися графіки аварійних відключень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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