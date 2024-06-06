Во Львове и области ввели аварийные отключения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrenerhoУкрэнерго
lvovЛьвов
odessaОдесса
Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  44335 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

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В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  51620 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
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Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
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У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
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Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  97207 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
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Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

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Во Львове и области ввели аварийные отключения

Из-за превышения лимита мощности во Львове и области были введены аварийные отключения электроэнергии.

Общество •   •  3592 просмотра
Во Львове и области ввели аварийные отключения

Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои

Сообщается, что общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 69. Сейчас враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях. Украинские защитники держат оборону.

Война •   •  4713 просмотра
Враг активизировался на Времовском направлении: где продолжаются бои

российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Российские власти планируют продолжить выявление и арест имущества граждан Украины в оккупированном Крыму. Постпред президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявляла, что Украина не намерена признавать акты, нарушающие права человека или государства.

Война •   •  7596 просмотра
российские власти планируют продолжить "национализацию" имущества украинцев в оккупированном Крыму - росСМИ

Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"

Владимир Зеленский выразил надежду на" высадку " союзников в Украине для оказания помощи в борьбе с рф, проведя параллели с высадкой союзников в Нормандии 80 лет назад.

Война •   •  7030 просмотра
Как в Нормандии: Зеленский заявил, что надеется, что союзники "осуществят высадку"

В Одесской области ввели аварийные отключения света

В Одесской области по распоряжению "Укрэнерго" были введены аварийные отключения электроэнергии из-за превышения установленных в сутки лимитов потребления электроэнергии.

Общество •   •  7857 просмотра
В Одесской области ввели аварийные отключения света

Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Веб-сайт Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) перестал работать вечером 6 июня, но ведомство работает над устранением проблемы и восстановлением доступа к сайту после технического обслуживания программного обеспечения.

политика •   •  7365 просмотра
Сайт НАПК временно не работает из-за сбоя

Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Президент Украины Зеленский получил теплый прием и благодарность от ветерана "Нормандии" во время празднования 80-й годовщины высадки союзников за защиту Европы от российской агрессии.

политика •   •  8325 просмотра
Годовщина высадки в Нормандии: один из ветеранов пытался поцеловать руку Зеленскому

Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"

В 2023 году в соответствии с системой квот оккупационного режима российские экспортеры экспортировали из захваченной Херсонской области Украины не менее 34 000 тонн зерна на сумму 6,2 миллиона евро.

Война •   •  9018 просмотра
Благодаря Сальдо оккупанты вывезли из оккупированной Херсонщины 34 тысячи тонн украинского зерна - "схемы"

Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO

Прогнозируемое потребление Киева на завтра-1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно вычесть ограничения. То есть для населения и бизнеса останется где-то 50% от привычного потребления.

Экономика •   •  9163 просмотра
Укрэнерго выделило больше объемов для Киева, на завтра тенденция сохранится - YASNO

Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

Президент Владимир Зеленский поздравил Данию, Грецию, Панаму, Пакистан и Сомали с их избранием непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2025-2026 годы.

политика •   •  10153 просмотра
Зеленский поздравил новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН