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Из-за атак рф часть жителей трех областей осталась без света

Киев • УНН

 • 1728 просмотра

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов временно без электроснабжения остались потребители в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Применение графиков отключений 23 июля не прогнозируется.

Из-за атак рф часть жителей трех областей осталась без света

Атаки рф оставили без электроснабжения часть жителей в трех областях Украины, сегодня без графиков отключений, сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Подробности

"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Как указано, энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется. Активное энергопотребление сегодня стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - отметили в Минэнерго.

Потребление электроэнергии, по данным Укрэнерго, соответствует сезонным показателям. Сегодня, 23 июля, по состоянию на 09:30, оно было на том же уровне, что и в это же время предыдущего дня – в среду. Вчера, 22 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,8% ниже, чем максимум предыдущих суток – во вторник, 21 июля. Причина – снижение температуры воздуха на всей территории Украины, что обусловливает меньшую потребность в использовании потребителями кондиционеров. 

Вражеская атака оставила более 100 тысяч абонентов без света в Черниговской области22.07.26, 13:28 • 3350 просмотров

Юлия Шрамко

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