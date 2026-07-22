Вражеская атака оставила более 100 тысяч абонентов без света в Черниговской области
Киев • УНН
Российская атака повредила энергообъект в Черниговской области. Без света остались более 100 тысяч абонентов в Чернигове и районах.
Российская атака повредила энергообъект на Черниговщине, из-за чего без света остались более 100 тысяч абонентов в Чернигове, Черниговском и Корюковском районах. Об этом сообщает Черниговоблэнерго, пишет УНН.
В результате атаки врага поврежден энергообъект. Обесточены более 100 тысяч абонентов в городе Чернигов, Черниговском и Корюковском районах
Отмечается, что энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, как только позволит ситуация с безопасностью.
Напомним
21 июля утром вражеский БпЛА попал в здание Черниговского областного ТЦК и СП. Пострадала 76-летняя женщина, возник пожар на 200 кв. м.