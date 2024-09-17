С оккупированной части Украины удалось вернуть еще 10 украинских детей вместе со своими родителями и попечителями. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Они вместе со своими родителями и попечителями проживали на временно оккупированной Херсонщине. К счастью, сейчас дети уже на свободной земле. Это - семь мальчиков и трое девочек. Самому маленькому ребенку 3 года, самому старшему - 16