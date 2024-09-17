Киев • УНН
10 детей вместе с родителями и попечителями вернулись из оккупированной части Херсонской области. С начала 2024 года удалось вернуть 202 ребенка с Херсонщины на подконтрольную Украине территорию.
С оккупированной части Украины удалось вернуть еще 10 украинских детей вместе со своими родителями и попечителями. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Они вместе со своими родителями и попечителями проживали на временно оккупированной Херсонщине. К счастью, сейчас дети уже на свободной земле. Это - семь мальчиков и трое девочек. Самому маленькому ребенку 3 года, самому старшему - 16
По его словам, возвращение детей - всегда сложный процесс, в том числе и эмоционально. Пересекая украинскую границу, наши мальчики и девочки сразу получили необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Прокудин отметил, что над возвращением работала команда благотворительной организации «Save Ukraine»
Только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 202 ребенка из Херсонской области
Напомним,
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что вернуть всех украинских детей, гражданских заложников и военнопленных возможно будет после освобождения оккупированных территорий.