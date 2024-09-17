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З окупованої Херсонщини повернули 10 українських дітей з батьками - ОВА

З окупованої Херсонщини повернули 10 українських дітей з батьками - ОВА

Київ • УНН

 • 17750 перегляди

10 дітей разом з батьками та піклувальниками повернулися з окупованої частини Херсонської області. З початку 2024 року вдалося повернути 202 дитини з Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

З окупованої частини України вдалось повернути ще 10 українських дітей разом зі своїми батьками та піклувальниками. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Деталі

Вони разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій Херсонщині. На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі. Це - сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16

- заявив голова Херсонської ОВА. 

За його словами, повернення дітей — завжди складний процес, зокрема й емоційно. Перетнувши український кордон, наші хлопчики та дівчатка одразу отримали необхідну психологічну та медичну допомогу.

Прокудін відзначив, що над поверненням працювала команда благодійної організації "Save Ukraine"

Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 202 дитини із Херсонської області

- підсумував голова ОВА. 

Нагадаємо

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що повернути всіх українських дітей, цивільних заручників та військовополонених можливо буде після звільнення окупованих територій. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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