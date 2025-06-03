Из десяти линий электропередач на ЗАЭС работает только две - Гросси

На Запорожской атомной электростанции из десяти линий электропередач работает только две. Исправить эту ситуацию можно только путем принятия политических решений, которые будут способствовать завершению боевых действий вокруг станции, пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщил корреспондент УНН.

Из десяти линий электропередач на ЗАЭС в работе осталось только две линии – одна 750 кВ и вторая 330 кВ. Периодически эти линии также могут отсоединяться, выключаться. Выполняются определенные ремонтные работы, но, к сожалению, эта ситуация непредсказуема и она будет еще продолжаться

Гросси также добавил, что для исправления этой ситуации необходимо политическое решение, которое будет способствовать завершению боевых действий вокруг ЗАЭС.

Для того чтобы эта ситуация стабилизировалась, необходимы политические и общие переговоры, которые приведут к тому, что будет уменьшено военное присутствие на станции. В идеале, чтобы остановились боевые действия. Но до тех пор, пока не будет какого-либо политического решения