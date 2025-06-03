Из десяти линий электропередач на ЗАЭС работает только две - Гросси
Киев • УНН
Рафаэль Гросси заявил, что для стабилизации ситуации на ЗАЭС необходимы политические переговоры. Они должны привести к уменьшению военного присутствия и прекращению боевых действий.
На Запорожской атомной электростанции из десяти линий электропередач работает только две. Исправить эту ситуацию можно только путем принятия политических решений, которые будут способствовать завершению боевых действий вокруг станции, пояснил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщил корреспондент УНН.
Детали
Из десяти линий электропередач на ЗАЭС в работе осталось только две линии – одна 750 кВ и вторая 330 кВ. Периодически эти линии также могут отсоединяться, выключаться. Выполняются определенные ремонтные работы, но, к сожалению, эта ситуация непредсказуема и она будет еще продолжаться
Гросси также добавил, что для исправления этой ситуации необходимо политическое решение, которое будет способствовать завершению боевых действий вокруг ЗАЭС.
Для того чтобы эта ситуация стабилизировалась, необходимы политические и общие переговоры, которые приведут к тому, что будет уменьшено военное присутствие на станции. В идеале, чтобы остановились боевые действия. Но до тех пор, пока не будет какого-либо политического решения
По словам главы МАГАТЭ, сейчас все, что можно делать – это производить ремонтные работы, чтобы станция работала хотя бы частично.
Сейчас все, что мы можем – это выполнять ремонт линий электропередач, чтобы они могли продолжать хоть как-то действовать
Дополнение
Глава МАГАТЭ заявил, что не согласен с отчетом Greenpeace о подготовительных работах россиян по запуску ЗАЭС. Он добавил, что для МАГАТЭ главное – соблюдение условий безопасности.