З десяти ліній електропередач на ЗАЕС працює лише дві - Гроссі

На Запорізькій атомній електростанції з десяти ліній електропередач працює лише дві. Виправити цю ситуацію можна лише шляхом прийняття політичних рішень, які сприятимуть завершенню бойових дій навколо станції, пояснив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомив кореспондент УНН.

З десяти ліній електропередач на ЗАЕС в роботі лишилося тільки дві лінії - одна 750 кВ і друга 330 кВ. Періодично ці лінії також можуть від'єднуватись, вимикатись. Виконуються певні ремонтні роботи, але на жаль ця ситуація непередбачувана і вона буде ще продовжуватись

Гроссі також додав, що для виправлення цієї ситуації необхідне політичне рішення, яке сприятиме завершенню бойових дій навколо ЗАЕС.

Для того, щоб ця ситуація стабілізувалася, необхідні політичні і загальні переговори, які приведуть до того, що буде зменшена військова присутність на станції. В ідеалі, щоб зупинилися бойові дії. Але до того часу, поки не буде якогось політичного рішення

За словами очільника МАГАТЕ, наразі все, що можна робити – це здійснювати ремонтні роботи, щоб станція працювала хоча б частково.

Зараз все, що ми можемо – це виконувати ремонт ліній електропередач, щоб вони могли продовжувати хоч якось діяти