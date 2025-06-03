З десяти ліній електропередач на ЗАЕС працює лише дві - Гроссі
Київ • УНН
Рафаель Гроссі заявив, що для стабілізації ситуації на ЗАЕС необхідні політичні переговори. Вони мають призвести до зменшення військової присутності та припинення бойових дій.
На Запорізькій атомній електростанції з десяти ліній електропередач працює лише дві. Виправити цю ситуацію можна лише шляхом прийняття політичних рішень, які сприятимуть завершенню бойових дій навколо станції, пояснив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомив кореспондент УНН.
Деталі
З десяти ліній електропередач на ЗАЕС в роботі лишилося тільки дві лінії - одна 750 кВ і друга 330 кВ. Періодично ці лінії також можуть від'єднуватись, вимикатись. Виконуються певні ремонтні роботи, але на жаль ця ситуація непередбачувана і вона буде ще продовжуватись
Гроссі також додав, що для виправлення цієї ситуації необхідне політичне рішення, яке сприятиме завершенню бойових дій навколо ЗАЕС.
Для того, щоб ця ситуація стабілізувалася, необхідні політичні і загальні переговори, які приведуть до того, що буде зменшена військова присутність на станції. В ідеалі, щоб зупинилися бойові дії. Але до того часу, поки не буде якогось політичного рішення
За словами очільника МАГАТЕ, наразі все, що можна робити – це здійснювати ремонтні роботи, щоб станція працювала хоча б частково.
Зараз все, що ми можемо – це виконувати ремонт ліній електропередач, щоб вони могли продовжувати хоч якось діяти
Доповнення
Очільник МАГАТЕ заявив, що не згоден зі звітом Greenpeace про підготовчі роботи росіян по запуску ЗАЕС. Він додав, що для МАГАТЕ головне - дотримання умов безпеки.