Из банковской семьи Ротшильдов: в возрасте 87 лет умер финансист Джейкоб Ротшильд

Финансист и член банковской семьи Ротшильдов, лорд Джейкоб Ротшильд, умер в возрасте 87 лет, со ссылкой на сообщение его семьи информирует The Independent, пишет УНН.

Детали

Британский пер начал свою карьеру в семейном банке NM Rothschild & Sons в 1963 году, а затем вместе с сэром Марком Вайнбергом в 1980 году стал соучредителем тогдашней J Rothschild Assurance Group, ныне St James's Place.

Он также основал Windmill Hill Asset Management, чтобы управлять благотворительным портфелем семьи.

За свою карьеру он также занимал такие должности, как заместитель главы тогдашнего телевидения BSkyB, а также был главой попечительского совета Национальной галереи в Великобритании.

В заявлении для информационного агентства PA семья сказала: "Наш отец Джейкоб занимал видное место в жизни многих людей, он был замечательным финансистом, поборником искусства и культуры, преданным государственным служащим, страстным сторонником благотворительных целей в Израиле и еврейской культуре, страстный защитник окружающей среды и друг, отец и дедушка, которого очень любили".

"Он будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем на небольшой семейной церемонии, а позже будет установлен мемориал, чтобы почтить его жизнь", - сказано в заявлении.

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