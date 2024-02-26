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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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З банківської сім'ї Ротшильдів: у віці 87 років помер фінансист Джейкоб Ротшильд

Київ • УНН

 • 24227 перегляди

Лорд Джейкоб Ротшильд, видатний британський фінансист і член банківської родини Ротшильдів, помер у віці 87 років.

З банківської сім'ї Ротшильдів: у віці 87 років помер фінансист Джейкоб Ротшильд

Фінансист і член банківської родини Ротшильдів, лорд Джейкоб Ротшильд, помер у віці 87 років, з посиланням на повідомлення його родини інформує The Independent, пише УНН

Деталі

Британський пер розпочав свою кар'єру в сімейному банку NM Rothschild & Sons у 1963 році, а потім разом із сером Марком Вайнбергом у 1980 році став співзасновником тодішньої J Rothschild Assurance Group, нині St James's Place.

Він також заснував Windmill Hill Asset Management, щоб управляти благодійним портфелем сім'ї.

За свою кар'єру він також обіймав такі посади, як заступник голови тодішнього телебачення BSkyB, а також був головою опікунської ради Національної галереї у Великій Британії.

У заяві для інформаційного агентства PA сім'я сказала: "Наш батько Джейкоб займав чільне місце в житті багатьох людей, він був чудовим фінансистом, поборником мистецтва та культури, відданим державним службовцем, пристрасним прихильником благодійних цілей в Ізраїлі та єврейській культурі, пристрасний захисник довкілля та друг, батько та дідусь, якого дуже любили".

"Він буде похований відповідно до єврейського звичаю на невеликій сімейній церемонії, а пізніше буде встановлено меморіал, щоб вшанувати його життя", - сказано у заяві.

Помер актор Кеннет Мітчелл, зірка "Капітана Марвел" і "Зоряного шляху"26.02.24, 10:43 • 26796 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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