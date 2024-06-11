Ивановское Донецкой области находится под контролем Сил обороны - спикер ОСУВ "Хортица"

Армия рф не захватила село Ивановское возле Часового Яра в Донецкой области. Поселок находится под контролем Сил обороны. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в комментарии "Суспільне Студія" во вторник, передает УНН.

По словам Волошина, большинство вражеских обстрелов на Краматорском направлении преимущественно приходится на Ивановское, где за минувшие сутки было 222 обстрела, а за прошедшую неделю - 1233.

Это как раз тот самый населенный пункт, о котором российская армия "трубит" по всем социальным сетям, что они взяли Ивановское. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны, успешно они отбивают все вражеские штурмы - заявил Волошин.

Волошин также рассказал, что под Ивановским вчера, 10 июня, украинские военные уничтожили российскую артиллерийскую самоходную установку "Тюльпан".

Кроме того, представитель ОСУВ "Хортица" заявил, что российские военные не продвинулись вглубь Часового Яра.

"росийской армии в таком городе как Часов Яр нет, однако они не оставляют попыток продвигаться несколько дней несмотря на микрорайон "Канал" и микрорайон "Новый", где они могут записывать видео и транслировать информацию в разных соцсетях, что Часов Яр они захватили, повешали свои трехцветное тряпье. Сейчас там находятся Силы обороны, они держат город", - рассказал Волошин.

Ранее DeepState сообщил, что войска рф захватили село Ивановское у Временного оврага.