На фронті загарбники просунулися біля Новопокровського, в Старомайорському та захопили Іванівське - DeepState
Київ • УНН
За інформацією від DeepState, ворожі війська просунулися в районі Новопокровського, в Старомайорському та захопили Іванівське.
На передовій окупанти просунулися неподалік Новопокровського, в Старомайорському та захопили Іванівське. Про це повідомляє голова DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське. Уточнено лінію зіткнення в Кліщіївці
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На Покровському напрямку протягом доби противник атакував українських захисників біля Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Карлівки, Яснобродівки та Уманського 20 разів.
росіяни активно атакують на Покровському напрямку, тривають 9 бойових зіткнень - Генштаб 10.06.24, 16:06 • 16041 перегляд