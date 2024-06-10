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росіяни активно атакують на Покровському напрямку, тривають 9 бойових зіткнень - Генштаб

росіяни активно атакують на Покровському напрямку, тривають 9 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 16041 перегляди

З початку 10 червня на фронті зафіксовано 47 бойових зіткнень, при цьому найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському напрямку, де поблизу кількох населених пунктів було здійснено 15 обстрілів, з яких 6 відбито, а 9 тривають.

Від початку поточної доби, 10 червня, на фронті зафіксували 47 бойових зіткнень. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському напрямку. Про це заявили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає УНН.

Деталі 

На Куп’янському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. По населеному пункту Синьківка російські терористи завдали удару шістнадцятьма НАРами. Від початку доби на цьому напрямку відбулося вже сім боєзіткнень. В районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового тривають бої.

Спалені танки та БМП: СтратКом показав, як ЗСУ знищили російську штурмову групу під Красногорівкою10.06.24, 14:51 • 23790 переглядiв

На Лиманському напрямку агресор сім разів атакував поблизу Торського, Тернів, Греківки та Невського. В районі Серебрянського лісу триває бій. Там ворог завдав удару шістьма КАБами.   

На Сіверському напрямку російський агресор намагається потіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одна атака українськими воїнами успішно відбита, дві – ще тривають. 

На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки. 

На Покровському напрямку російський агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 15 разів намагалися покращити тактичне положення поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Карлівки та Яснобродівки. Шість ворожих атак українські воїни успішно відбили, дев’ять – ще тривають 

- заявили у Генштабі. 

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже дев’ять наступальних дії російських військ поблизу Парасковіївки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ще одне боєзіткнення продовжуються.  

На решті напрямків, як заявили у Генштабі, обстановка суттєвих змін не зазнала. 

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України у ніч на 10 червня уразили зенітний ракетний комплекс рф С-400 та два дивізіони С-300 в тимчасово окупованому Криму.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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