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Спалені танки та БМП: СтратКом показав, як ЗСУ знищили російську штурмову групу під Красногорівкою

Спалені танки та БМП: СтратКом показав, як ЗСУ знищили російську штурмову групу під Красногорівкою

Київ • УНН

 • 23790 перегляди

Сили оборони України успішно ліквідували російську штурмову колону поблизу Красногорівки Донецької області, використовуючи артилерію, безпілотники "Баба-Яга" та FPV-дрони.

Сили оборони України зупинили спробу російського штурму під Красногорівкою, що на Донеччині. Відео з ліквідації окупантів оприлюднив СтратКом ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що колону окупантів ліквідували за допомогою артилерії, безпілотників "Баба-Яга" та FPV-дронів. 

Усю ворожу техніку спалили Сили оборони. Спільна робота 59-ї, 53-ї та 79-ї бригад за підтримки інших підрозділів

- відзначили в СтратКомі

Ворожі війська просунулися в районі Уманського та в Новоолександрівці - DeepState10.06.24, 03:53 • 111610 переглядiв

На кадрах видно використовуючи FPV-дрони військові зупиняють ворожі танки та БМП, які трохи згодом добиває артилерія. 

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України у ніч на 10 червня уразили зенітний ракетний комплекс рф С-400 та два дивізіони С-300 в тимчасово окупованому Криму.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
sukhoputni-viiska-ukrainyСухопутні війська України
raketna-systema-s-400Ракетна система С-400
raketnyi-kompleks-s-300Ракетна система С-300
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