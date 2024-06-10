Спалені танки та БМП: СтратКом показав, як ЗСУ знищили російську штурмову групу під Красногорівкою
Київ • УНН
Сили оборони України успішно ліквідували російську штурмову колону поблизу Красногорівки Донецької області, використовуючи артилерію, безпілотники "Баба-Яга" та FPV-дрони.
Сили оборони України зупинили спробу російського штурму під Красногорівкою, що на Донеччині. Відео з ліквідації окупантів оприлюднив СтратКом ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що колону окупантів ліквідували за допомогою артилерії, безпілотників "Баба-Яга" та FPV-дронів.
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На кадрах видно використовуючи FPV-дрони військові зупиняють ворожі танки та БМП, які трохи згодом добиває артилерія.
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