Ворожі війська просунулися в районі Уманського та в Новоолександрівці - DeepState
Київ • УНН
Війська рф просунулися в районі Уманського та в Новоолександрівці, в той час як ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою.
На передовій ворожі сили просунулися неподалік Уманського і в Новоолександрівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Уманського і в Новоолександрівці
Нагадаємо
За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку ворог 27 разів атакував позиції ЗСУ в районах Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою.
Ворожі війська просунулися біля Новопокровського, Архангельського та в Красногорівці - DeepState05.06.24, 23:16 • 42971 перегляд