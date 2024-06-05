Ворожі війська просунулися біля Новопокровського, Архангельського та в Красногорівці - DeepState
Київ • УНН
За інформацією від DeepState, армія терористів просунулася неподалік Новопокровського, Архангельського та в Красногорівці.
На фронті ворожі сили зуміли просунутися неподалік Новопокровського, Архангельського та в Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Новопокровського, Архангельського та в Красногорівці
Нагадаємо
На Покровському напрямку продовжується інтенсивна бойова діяльність. Кількість ворожих атак досягла 19. Особливо активнотерористи тиснуть у районі Сокола. Українські війська несли втрати: загинуло 354 особи. Крім того, знищено танк, три ББМ, сім гармат, наземний дрон та автомобіль противника. Ще 13 одиниць військової техніки ворога отримали пошкодження.
DeepState: на фронті рф просунулася біля Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці05.06.24, 03:38 • 108334 перегляди