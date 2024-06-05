DeepState: на фронті рф просунулася біля Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці
Київ • УНН
За інформацією від DeepState, на передовій ворожі війська просунулися в районі Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці.
На передовій країна-терорист просунулася неподалік Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Роботиного, Побєди та в Новоолександрівці
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За інформацією Генштабу, на Краматорському напрямку ситуація напружена. Від початку доби агресор 7 разів атакував підрозділи Сил оборони в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Проте ситуація залишається під контролем Сил оборони.
На фронті відбулося 99 бойових зіткнень, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - Генштаб05.06.24, 00:33 • 32193 перегляди